COMPUTEX主辦單位之一外貿協會今(12)日宣布，COMPUTEX 2019英特爾開幕主題演講（COMPUTEX 2019 Industry Opening Keynote by Intel）將於5月28日由全球處理器大廠英特爾（Intel）資深副總裁暨客戶運算事業群總經理GregoryM. Bryant擔綱主講貴賓，這場演講將於5月28日下午於台北國際會議中心三樓大會堂舉行，以「PoweringEvery Person’ s Greatest Contribution Together」為主題。

外貿協會秘書長葉明水表示，COMPUTEX多年來致力於串聯全球企業夥伴，建立科技生態系，提供廠商展示創新研發成果的世界級平台，也力邀業界領袖在COMPUTEX分享前瞻科技趨勢洞見。今年很榮幸能邀請GregoryM. Bryant擔任COMPUTEX Opening Keynote by Intel貴賓，分享運算技術無限可能。COMPUTEX 2019將於5月28日至6月1日展出。

COMPUTEX這一個全球性的舞台是英特爾在運算生態體系中發展的重要平台。英特爾資深副總裁暨客戶運算事業群總經理GregoryM. Bryant表示，英特爾提供的運算基礎，能夠推動體驗世界和拓展人類潛能的多元方式，將分享英特爾如何與產業合作，延伸科技發展的新疆界。英特爾位居運算產業領導地位，近期推出用途廣泛、應用於移動、儲存和資料處理的產品組合。

(時報資訊)