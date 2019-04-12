安居違法零容忍，新北市長侯友宜率公安聯合稽查小組，拆除涉毒違建旅館。（吳家詮翻攝）

新北市安居三箭－「治安、公安、交安」大執法，今天（12日）由市長侯友宜率公安聯合稽查小組，前往板橋區涉毒違建大型「傑妮精品旅館」，執行強制拆除。

新北市政府指出，經查「傑妮精品旅館」旅館長期無照營業，近5年已遭觀光局依違反發展觀光條例裁罰累計新臺幣140萬元，並遭勒令歇業，然業者仍長期擅自營業，自主管理鬆散，且107年起迄今遭警察局查獲5次房客吸食毒品等違反毒品危害防制條例之情事。

公安聯合稽查小組表示，該場所屬整棟違建，因其擾亂社會治安甚鉅且恐有公共安全之虞，所以今由市長親率市府團隊至現場執行強制拆除，祭以鐵腕掃除治安汙染源，以顯市府無法容忍違法之態度及反毒、掃黃之決心，絕不容許旅宿產業成為犯罪的溫床。

新北市師鐵腕，在怪手轟隆隆聲中，大型違建涉毒旅館被強制拆除。（吳家詮翻攝）

為了打造新北市安居樂業之生活環境，市長侯友宜說，將針對民眾所在意的治安、公安、交安三大部分，主動關切並執行專案大執法，專案執行期間，市府將以發佈新聞方式呈現執行成果，並持續宣導相關政策，勸導業者及民眾應遵法守法，以提昇城市整體之本質及正面形象，努力打造新北市成為安居樂業之城。

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新北市府為彰顯反毒、掃黃之決心，將涉毒違建旅館夷為平地，宣示絕不容許違法旅宿產業成為犯罪的溫床。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)