行政院院會預定18日討論《所得稅》法第17條增列長照扣除額修法，外傳長照扣除額採核實扣除，必須取得衛福部認可機構開出的長照支出收據才能列報，家屬自己或聘外勞在家照顧，恐無法適用。行政院發言人Kolas Yotaka否認這項說法，強調政院目前確定兩大方向，包括會納入在家照顧以及會排富，但細節下周還要再討論。

行政立法協調會報本周討論《所得稅》法第17條增列長照扣除額修法，但因為時間關係來不及討論，無法排入本周院會議程。對於今天傳出長照扣除額恐不納在家照顧者，行政院提出澄清。

本周討論時，Kolas說，修法未討論完成，主要是有立委詢問長照扣除額是否要比照幼兒的扣除額排富，又如不是在機構及護理之家，也未聘顧本國或外籍看護者，要如何扣除的認證標準。她今天證實，政院已確定兩大方向包括「會納入在家照顧」及「會排富」，不過細節下周還要再討論。

Kolas也引用財政部估計，本法修正後約有34萬8800人可受惠，稅損約為53.15億元。

(中時 )