員林市民陳益壽(右)出示2007年申請的兩份戶籍謄本，顯示日據時期戶口裡面登記小叔叔陳有池的名字，到了光復後早已不在戶口內，連身分證號都沒有。（謝瓊雲攝）

根據2007年申請的兩份戶籍資料顯示，日據時期戶口裡登記有叔叔陳有池，但光復後早已病故的叔叔並不在戶口內，也沒身分證字號，卻未被視為死亡，還可繼承遺產。（謝瓊雲攝）

人已死了70年，卻還是法律上的自然人，繼承一大筆土地；員林市民陳益壽，近年家族處理祖先的土地，申請祭祀公業派下員，發現幼年時患日本腦炎病故的叔叔也名列其中，想辦死亡除籍卻處處碰壁，在縣議員曹嘉豪協助下，向警方取得臨時身分證號、通報失蹤，需等待七年才能正式宣告死亡。

陳益壽說，1932年初生的父親是家族長子，1946年出生的叔叔陳有池，3歲就病故，長輩疏忽未主動通報死亡，台灣光復後戶政重整清查時又被漏登，連身份證字號都沒有，直到收到土地欠稅通知，10年前處理祭祀公業時，才知道叔叔在法律上仍未死亡，也被註記持分，繼承500多坪土地。

因沒有證號，求助警政、戶政單位都碰壁，在議員協助下，先向警方申請取得臨時身分證字號，並通報失蹤，但必須要再等7年，才能依法向法院聲請死亡宣告。

員林戶政所主任郭蘭春表示，光復初期與日據戶政資料銜接有斷層，漏登、誤登時有所聞，但漏登還能繼承土地確實罕見。年代久遠的亡故者，可透過當時在場親見其死亡的親友證明，開立親見死亡證明書；但因陳父已於2年前過世，恐怕需再找其他親友見證；否則就只能辦理「死亡宣告」。

曹嘉豪說，已死亡70年的陳有池被當成中華民國法律上的自然人，還能繼承土地，依目前規定，要等7年才能宣告死亡，曠日費時且勞民傷財，相信這並非單一個案，將再向戶政、地政等機關商討，尋求更好的解決方法。

(中時 )