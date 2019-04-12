台中市長盧秀燕預言，國民黨內有關於有意角逐總統的人選整合，會越來越簡單化。（盧金足攝）

國民黨主席吳敦義宣布不參選，對國民黨初選會有什麼樣的影響？台中市長盧秀燕12日說，她對吳敦義表示敬佩，因為他希望成為「king maker」，而不是「be king」，高雄市長韓國瑜現在參選的機率看起來超過50％，對總統人選，民進黨是要把強的拉下來，國民黨朝團結贏得方向找出最強的，有信心最後贏得勝選。

盧秀燕表示，她過去所談論總統人選相關議題，最近都逐一落實，她之前提到說，韓國瑜從美國返台後，會越來越明朗化，現在韓國瑜的參選機率看起來超過50％。

她說，接下來預言，國民黨內有關於有意角逐總統的人選整合，會越來越簡單化，就是從複雜簡單化，所以她相信韓國瑜回來以後，接著會有一定的進度，目前覺得是蠻不錯的。

「因為我們國民黨是朝團結贏得方向進行，找出最強的人選，民進黨方向剛好相反，民進黨是要把強的拉下來！」盧秀燕強調，國民黨現在的方向，最後結果總統人選是誰不知道，但是國民黨有決心要找出最強，最能贏得勝選的人選。

(中時 )