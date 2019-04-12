吳女與剛出生的嬰兒一起被送往奇美醫院。（程炳璋翻攝）

張家婆婆拿彌月蛋糕與油飯前往公園消防分隊致謝。（程炳璋攝）

吳姓孕婦懷第2胎，因無陣痛感未及時到醫院待產，3月10日凌晨近4時在家中突然羊水破裂，張姓丈夫嚇傻報案，公園消防救護分隊到場時已聽見嬰兒哀嚎聲，緊急接生送醫，母子均安，家屬10日在嬰兒滿月時致贈油飯與彌月蛋糕，張家婆婆12日再前往分隊致謝。

婦產子消防員急接生送醫 家屬致謝

35歲吳姓孕婦與張姓丈夫皆為公務員，兩年前剛生下大兒子，第2胎已38周，吳女因無明顯陣痛，原訂3月11日到醫院待產。

不料3月10日凌晨3時53分，吳女在家中突然羊水破裂，大量出血，張夫見老婆生產在即，已來不及送醫，只好打電話給消防局，請救護人員到場急救。

公園消防分隊接獲報案，派出救護隊員鄭育德與石皓元執行生產救護，兩名隊員剛到，張夫已焦急在門口招呼隊員上樓，鄭育德率先上樓，才到樓梯口就聽到嬰兒出生的哭鬧聲。

吳女產子後，倒在張家婆婆懷裡，神情驚慌痛苦，地上已有血水，鄭姓隊員打開生產急救包，先以錫箔紙包覆嬰兒保暖，再夾斷臍帶，母子都被送進救護車，送往奇美醫院救治。

吳女經過救治後，母子均安，家屬10日致贈彌月蛋糕與油飯給鄭、石兩位隊員，張家婆婆12日下午再前往致謝，並將媳婦產後送醫過程的影片拷貝回家。直呼這是媳婦特別的生產經驗。

鄭育德坦言是第1次接生，雖然覺得是一次不尋常的任務，心中一直惦記著重複平常訓練的專業，石皓元則是第2次執行生產救護工作，兩人對新生兒平安，都認為是值得開心的喜事。

(中時 )