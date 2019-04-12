「高雄晚上出去安全嗎？」高雄市副市長李四川12日上午出席高市警分局長交接典禮時，語出驚人，引發在場員警一陣靜默沈思。警察局長李永癸也向新任分局長們喊話，強調新團隊沒有適應期，必須立即就戰鬥位置，毒品、酒駕將是未來兩大查緝重點。

李四川致詞時，特地再次引用市長韓國瑜競選口號「人進來，貨出去」，強調治安對外地來訪觀光客的重要性，期勉所有員警堅守崗位，讓市民安居樂業，也讓觀光客夜間能放心出遊逛高雄。李永癸也期勉新任分局長，徹底阻絕毒品、酒駕、街頭暴力，讓高雄成為「犯罪零容忍」的城市，恢復市民對治安的信心。

市警局這次的高層人事調整，包括原副局長鄭明忠與保五總隊長謝榮隆職務互調，原苓雅分局長趙瑞華升任高雄港務警察總隊長，原楠梓警分局長陳錦坤調任桃園市警八德分局長。

新任分局長分別是苓雅警分局長李謀旺、鳳山警分局長林依仰、林園警分局長孫成儒、岡山警分局長楊川、楠梓警分局古瑞麟。

(中時 )