蘇貞昌12日視察台中榮總嘉義醫院，宣布核定嘉榮醫院長期照護大樓興建計畫經費6.9億餘元，並加碼要求擴建地下停車場，嘉榮簡報指出預計110年2月動工，送大禮的蘇揆不以為然，認為進度慢，當場催生，虧市府官員說「官話」，後來搞清楚預算編列，改口致歉。

蘇貞昌追問市府對建照、使用執照等行政流程核發的行政效率，市府簡任祕書柳明宏回答「會盡快、最快速度、專案處理」，蘇貞昌虧說「盡快、最快是形容詞、專案是官話」，退輔會主委邱國正緩頰說，建案經費由退輔會編列109年度預算，蘇貞昌才致歉。

蘇貞昌改口說，他「收回剛才的話」，並解釋台中榮總嘉義分院提出長期照護大樓興建計畫的建築設計、執照申領、複驗及使用執照等事宜後，希望建設不分中央、地方、不分藍綠，嘉義市政府能儘速完成行政流程，以縮短工期。

市政府表示，市府全力配合，單一窗口服務。

(中時 )