陶博館展覽「飲食物語─陶瓷器皿與文化的日常」分為4個展區，其中「文化辦桌」中規劃「換器計畫」，由來自世界各地的民眾分享、交換餐盤及器皿的故事。（許哲瑗攝）

陶博館展覽「飲食物語─陶瓷器皿與文化的日常」分為4個展區，其中「文化辦桌」中規劃「換器計畫」，由來自世界各地的民眾分享、交換餐盤及器皿的故事。（許哲瑗攝）

飲食作家葉怡蘭以長碟、方鍋、淺碟和高瓶穿插搭配，呈現交錯的餐桌美學。（許哲瑗翻攝）

陶博館展覽「飲食物語─陶瓷器皿與文化的日常」，分為「器味關係」、「餐桌風景」、「食器地圖」（圖）及「文化辦桌」4個主題。（許哲瑗攝）

米其林名廚江振誠跨界參展，展出仿生的「朝鮮薊」、與有田燒職人德永弘幸共創的瓷碗，以及常用來配菜的灰藍色陶碗「KH Wurtz」。（許哲瑗翻攝）

鶯歌陶瓷博物館「飲食物語－陶瓷器皿與文化的日常展覽」12日開展，共90位藝術家、270件作品參展，包括獲米其林二星認證的名廚江振誠、日本花藝師嶺貴子、飲食作家葉怡蘭與盧怡安都跨界參與，從阿嬤的古早味到時尚風，陶藝家的思維到美食專家觀點，各式碗盤一次呈現，陶博館邀請各界來看展。

展覽12日由文化局副局長于玟、陶博館長吳秀慈、市議員黃林玲玲、洪佳君及立委參選人黃志雄等人揭幕，眾人一起將美食擺入盤中，象徵展覽圓滿展出，盤子則選用飲食作家盧怡安設計的「餐桌上的風景」。

陶博館表示，米其林名廚江振誠的廚藝不在話下，但鮮少人知道，他摸陶土比拿菜刀還早，在新加坡掌廚時，便以食材作為模型捏出許多陶藝品，這次展出仿真作品「朝鮮薊」、與有田燒職人德永弘幸共創的瓷碗，以及常用來盛裝配菜的灰藍色陶碗「KH Wurtz」，讓人得以一窺名廚的內心世界。

陶博館指出，飲食作家葉怡蘭透過長碟、方鍋、淺碟和高瓶穿插，以「深深淺淺、高高低低」8字，詮釋對擺盤的隨性，呈現交錯的餐桌美學；本身熱愛台式家庭料理的盧怡安則表示，最愛陶藝家羅翌慎設計的器皿，簡單樸實，又適合盛裝帶有醬汁的台菜，器皿與食物互相襯托，令人食慾大開。

陶博館指出，展覽分為「器味關係」、「餐桌風景」、「食器地圖」及「文化辦桌」4個主題，共90位藝術家、270件作品參展，另有講座、市集、科技及擺盤體驗等系列活動，展期至9月15日，歡迎共襄盛舉。

(中時 )