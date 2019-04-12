7旬黃姓老翁擁53輛車，卻欠8萬停車費不繳納，遭拖吊拍賣。(蔡依珍翻攝)

68歲黃姓男子，名下擁53輛車，卻積欠交通局停車費近8萬不願繳納，行政執行署桃園分署發現幾乎都是廣告車，霸佔車位當路邊廣告，去年查封2台拍賣5500元，黃男仍置之不理，12日又發現黃男名下廣告車霸佔停車格，立刻拖吊，宣示將強力執法，將車格還給用路人。

桃園執行分署指出，戶籍台南的68歲黃姓男子，名下擁53輛車，卻長期停放在停車格，作為「專案定點廣告車」，車輛上加裝建商售屋的大型木製廣告看板，車門側面大喇喇寫著廣告車的聯絡電話等資訊，佔用停車格卻不繳納停車費，雨刷夾滿泛黃的停車繳費單。

桃園執行分署查出黃男共積欠停車費7萬9640元，甚至有1台車就欠下1萬7650元，執行官和交通局合作，發現黃車停在停車格就立即派員查封、拖吊，去年4月、5月陸續查封黃男的兩部廣告車，分別拍賣2500元和3000元，抵繳停車費。

但黃男依然故我，12日交通局透過停車費即時通報系統，又發現黃男的廣告車停放在桃園高鐵周邊停車格，立即派員到場查扣拖吊，還從車前擋風玻璃內看到車內有許多螺絲零件，都是用來懸掛廣告帆布的工具。

執行官執行拖吊作業時，察覺附近有名身穿反光背心、發送建案傳單的中年男子在徘徊，上前詢問男子才吞吐說：「車子是公司的」，獲悉積欠近8萬停車費也大驚，並提供館車男子電話，卻遲遲無法接通。

桃園執行分署指出，有心人士覓得沒有資產與償債能力的黃姓男子，當人頭登記成車主，再以停放停車格宣傳廣告方式大賺廣告費，卻不繳納任何停車費用，不但不符用路正義，也造成駕駛人停車不便，桃園分署將持續追查桃園轄區欠稅費車輛，藉由強制手段遏止歪風、維護用路人權益，近日也針對酒駕罰鍰案件與桃園市政府交通局合作建置反酒毒駕追車通報系統，密集追蹤酒毒駕義務人車輛並施以查封、拖吊及拍賣。

(中時 )