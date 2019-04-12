對外聲稱全球唯一「黑洞」照片屬於版權所有，視覺中國這家市值200億人民幣的公司，近日被大陸民眾瘋狂撻伐，連鳳凰、蘇寧、百度等公司也提出質疑，官媒更是不假辭色重批，引發官方震怒，官方要求視覺中國立刻關閉網站，接受調查，視覺中國這回重重跌了一大跤，不得不馬上發出道歉聲明，希望平息眾怒。許多人好奇該公司是否「有靠山」？據了解，視覺中國董事長廖傑為加拿大國籍，總裁梁軍為美國國籍。

一張黑洞照片，讓視覺中國這家公司紅了，到底這家公司有何背景？連國家領導人照片、國旗黨徽都能明碼標價。

視覺中國官網，僅僅簡單說明這是一家以視覺內容生產、傳播和版權交易為核心的互聯網科技文創公司，2014年在深圳A股上市。

不過，據上市公開資料顯示，視覺中國是在2014年收購江蘇省常州一家紡織業遠東實業，進行「借殼」上市。

陸媒指出，視覺中國的併購資金來源，就是目前視覺中國的大股東，10名一致行動人。

據了解，所謂「一致行動人」，在大陸相當於在公司股東會之外，又建立了一個有法律保障的小股東會，而這10名的一致行動人成立的私募基金，股份加起來超過上市公司總股份的50%，具有投票權，因此擔任「視覺中國」董事長廖傑、總裁梁軍，家族就在10名的一致行動人內。

新華網官方微博「新華銳評」，質疑「視覺中國」不能為了利益濫用版權，以版權之名，圖利益之實，要求有關部門還要介入做進一步調查，給公眾一個交代。

人民日報官方微博更狠，文章配圖沒有圖片，只打上「不敢配圖」這四個字，諷刺視覺中國濫用版權的惡質。

(中時電子報)