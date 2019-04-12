又有業者使用過期奶精！伯享生物科技股份有限公司遭查獲以過期9個月至1年的奶精，混合其他原料，製成即溶咖啡、濾袋茶包等產品，計有16.39噸違規產品售出，恐遭民眾吃下肚。違規產品的下游為高雄、台南、屏東的早餐店、茶飲店、小型販售商行，衛生局已要求業者下架回收。如有民眾購買到相關產品，可洽銷售通路退貨。

食藥署日前與高雄衛生局、彰化縣警察局等單位共同稽查，發現伯享生物科技股份有限公司以過期9個月至1年的「Kievit奶精」，混充其他原料後，製成「卡布奇諾白咖啡」、「即享印度拉茶」等31項產品。庫存的481包「即享咖啡專用奶精-低糖」、3929包「LF濾袋茶包-鐵觀音奶茶」立即遭到封存。

食藥署南區管理中心科長呂昀儒表示，以過期奶精製成的違規產品，下游包括早餐店、茶飲店、小型販售商行等，未有連鎖超商、超市，共計售出16.39噸。

食藥署南區管理中心副主任張馨文表示，伯享生物科技股份有限公司違反《食安法》第15條第1項，可依同法第52條沒入銷毀、同法第44條處以新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。目前該案由地檢署後續偵辦中，食藥署將督導衛生局進行後續處理，維護國人食安權益。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，過期產品較容易受到微生物污染，民眾一旦誤食，可能引發急性腸胃炎，出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，呼籲民眾勿食用。若症狀嚴重，應盡快就醫。

民眾如需查看違規產品清單，可至衛福部官網https：／／www.mohw.gov.tw／cp-16-47290-1.html查詢。

(中時 )