俞姓女子去年11月下旬和丈夫吵架，一時氣憤竟以滾燙泡麵潑灑丈夫臉部，導致枕邊人臉、脖燒燙傷，俞女辯稱是遭丈夫推擠、一時失手，但檢察官認為手持湯碗即使誤潑也僅止於身體部位以下，依家暴傷害罪嫌將她起訴。阿

(中時 )