吵架用泡麵潑夫臉 辯失手仍起訴 17:302019/04/12 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 俞姓女子去年11月下旬和丈夫吵架，一時氣憤竟以滾燙泡麵潑灑丈夫臉部，導致枕邊人臉、脖燒燙傷，俞女辯稱是遭丈夫推擠、一時失手，但檢察官認為手持湯碗即使誤潑也僅止於身體部位以下，依家暴傷害罪嫌將她起訴。阿 (中時 ) #丈夫 #泡麵 #枕邊人 #檢察官 #傷害 也許您會感興趣 推薦閱讀 網拍進口「蟻后」 23歲男送辦 15:182019/04/09 明天中執會若延後初選 賴清德：對民進黨傷害太大 15:562019/04/09 ９旬翁出門種田路倒 警及時救助送回家 16:062019/04/09 揪甘心 熱血檢座許大偉助更生人創業 17:362019/04/10 應召站BMW大7房車 245萬元拍定 20:072019/04/10 全球10大泡麵排行榜 阿舍牛肉麵排第4 12:092019/04/11 狼師涉性侵猥褻男童 兒少被害最高 17:332019/04/11 邱太三關說案 監委申請調查 18:402019/04/11 不用懷疑，藍綠就是「關說共同體」 04:102019/04/12 高階警陳文智遭爆賴帳 妻反駁喊冤告業者週刊 09:002019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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