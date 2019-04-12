(17:40更新最終戰況)「世界球后」戴資穎12日在新加坡公開賽女單8強，對上暌違15個月的老對手成池鉉。小戴一開賽下馬威連得10分，未料第2局遭遇亂流，幸好決勝局恢復水準，力戰55分鐘以21比11、17比21、21比16拿下對戰9連勝，挺進女單4強。

戴資穎明天4強對手冤家路窄，就是上周馬來西亞公開賽爭冠對手山口茜。山口茜今天以21比13、21比17擊退小戴剋星伊瑟儂。包括上周決賽在內，小戴生涯對山口茜以9勝6敗稍占上風。

成池鉉是戴資穎迄今在國際賽對戰最多場的對手，26次遭遇小戴拿下17勝，包括從2016年年終賽冠軍戰以來拉出的8連勝，但成池鉉這兩年狀態下滑，世界排名上月才回到前10。兩人上次碰頭已是去年1月的印尼大師賽，小戴直落2勝且只讓成池鉉拿到17分。

戴資穎首局輕鬆寫意，打出10比0開局。（badminton photo提供）

相隔15個月再次碰頭，小戴一開始就連得10分，讓首局戰況完全沒有懸念，儘管成池鉉後段兩度連追3分，仍被小戴以一波5比0攻勢收下首局。

次局成池鉉開始反攻，加上小戴失誤過多，竟在5比6落後下連丟8分。所幸小戴及時回穩，連續殺球催出一波7比1猛攻。可惜追成16平後，小戴又出狀況連丟4分，讓成池鉉把比賽逼入決勝局。

小戴次局逆襲功虧一簣，決勝局總算找回應有的節奏，在5比3時打出摧枯拉朽的6比0猛攻，以11比3優勢進入技術暫停。換邊後成池鉉竭力反撲，但差距太大，小戴雖然錯過3個賽末點，仍以一記壓線殺球收下對戰9連勝，有驚無險挺進4強。

除了小戴，「台灣一哥」周天成稍早也頂住印度好手佛馬（Sameer VERMA）的逆襲，鏖戰69分鐘後以21比10、15比21、21比15勝出，將在4強遭遇印尼好手金廷（Anthony Sinisuka GINTING）。兩人過去8次對決平分秋色，但去年亞運準決賽小天力戰3局勝出，最終拿下銀牌。

戴資穎（右）賽後與成池鉉握手。（badminton photo提供）

戴資穎獲勝後向觀眾揮手致意。（badminton photo提供）

(中時電子報)