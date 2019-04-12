中美貿易戰的關鍵核心，就在於中國大陸致力發展科技產業，與美國企業利益發生嚴重衝突，從而對陸企在半導體供應、晶片研發等議題打擊，卻有不少陸企也在過程中發現轉機，大陸的晶片設備製造商也為了因應國內需求不斷增加，願意採用自家產品，讓陸企在半導體產業發展更加完備。

據《日經新聞》報導，中美貿易戰為大陸晶片製造廠商帶來新轉機，由於北京當局支持的「中科飛測」（Skyverse）今年向大陸主要晶片廠商銷售其晶片測試技術，營銷經理Leo He指出，為了因應中美貿易戰緊張局勢，他們發現，有更多本地製造商願意採用他們的產品，就在去年貿易戰開打後，這是他們好幾年來從未感受到的。

此外，北方華創（Naura Technology）、中微半導體（AMEC）、美商得昇科技（Mattson Technology，2015年被屹唐盛龍併購）等陸企也都透露，大陸晶片製造廠商對於產品的興趣不斷提升。中科飛測計畫從今年開始，批量生產晶片測試工具，希望能挑戰美企科磊在業界的領導地位。

業界人士指出，在美國去年對中興通訊下令晶片禁售令，以及在去年底制裁福建晉華、華為等陸企，讓中國大陸在半導體設備產業加強力道發展，然而，目前大陸半導體設備在全球市占率不到2％，要發展仍有很長一段路要走。

雖然面對中美貿易戰以及智慧機手機市場成長放緩，中國大陸仍在2018年進口價值312億美元的晶片，為最大晶片進口國，大陸國家集成電路產業投資基金股份有限公司總裁丁文武指出，數據顯示大陸晶片要自立自強，仍有挑戰性，並認為大陸需要承認其晶片廠商與美國、歐盟、南韓以及日本等國企業仍有一大差距。

不過，京鼎精密科技副總經理黃啟智指出，北京當局的支持從來沒有過這麼強大支持，在公用事業與土地有所準備，也吸引更多人才，很少有企業高層能抵擋大陸市場帶來的巨大機遇，多數業者也期望透過投資中美，達成兩大經濟體間的平衡。

(中時電子報)