台中市社會局身障科長黃瑞杉（中）蒞臨現場致詞。（王文吉翻攝）

潭子區家福社區發展協會愛心志工隊隊長吳金玲帶領大家進行手指操，炒熱氣氛。（王文吉翻攝）

鎌村社區長輩透過手語歌與現場民眾互動，場面溫馨感人。（王文吉翻攝）

台中市第四區身心障礙者雙老家庭支持據點開幕，將提供日間關懷據點活動課程，讓雙老照顧者得以放鬆喘息。（王文吉翻攝）

為幫助照顧身障成年子女的雙老家庭，紅十字會在豐原區成立第四區身心障礙者雙老家庭支持服務據點，12日舉行開幕暨揭牌典禮，提供每周3天，每日7小時，1周共21小時的日間關懷據點活動課程，預估可協助逾百戶雙老家庭解決問題，讓雙老照顧者得以放鬆喘息。

台中市社會局身障科長黃瑞杉、股長楊佳勳及西湳里長蔣年峯蒞臨揭牌，開場由潭子區家福社區發展協會愛心志工隊隊長吳金玲帶動炒熱氣氛，再由平均年齡80歲以上鎌村社區長輩帶來手語表演，透過手語與大家互動，為身心障礙雙老日間關懷據點開幕添增許多歡樂。

黃瑞杉指出，雙老家庭指家中由55歲以上父母或手足照顧35歲以上的成年身障者，目前有許多老父母照顧身心障礙者，或是夫妻其中一方是身障，由另一半負擔沉重的照顧壓力。身心障礙者因特殊的身體機能狀況，超過35歲便邁向老化階段，相當於一般的中高齡階段，照顧負荷及需求隨著身心障礙者老化逐漸增加。

黃瑞杉表示，根據2016年度台中市身心障礙者生活需求調查報告，86％身障者居住在家中，其中45至65歲年齡層佔35％，另主要照顧者以父母占34.8％最高、父母已滿55歲以上占61％，雙方皆面對自身老化問題，負擔雙重壓力。以台中市目前12萬4千多名身心障礙朋友來推估，身障雙老家庭有近8千戶，急需相關支持服務。

紅十字會台中市支會總幹事陳介甫表示，第四區身心障礙者雙老家庭支持據點提供每周3天，每日7小時，1周21小時的日間關懷據點活動課程，包含定點餐飲服務、諮詢及轉介服務、健康促進活動及參與社會、社區參與活動。

陳介甫說，藉由安排內容多元豐富的課程，讓身障者可以走向戶外，增進人際互動及促進健康，針對偏遠地區或無法外出的家庭，亦有志工到宅關懷、電話問安等服務。

(中時 )