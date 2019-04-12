友華生技(4120)下午參加櫃買業績發表會，總經理蔡孟霖指出，公司以本業持續帶動營收成長，同時也積極投入新藥研發，目前在海內、外共持有十七張藥證，兩張申請中。而研發中的新藥，有六項分別在臨床一至三期階段，包括類風溼性關節炎、卵巢癌用藥、非小細胞肺癌用藥、復發/移轉性頭頸部癌、胰臟癌用藥、頭頸癌用藥；另外，505(b)2有三項，包括降血脂用藥(複方)、降血壓藥物(複方)及抗結核用藥；利基學名藥有三項，包括骨髓增生不良症候群用藥、思覺失調症(精神分裂症)、降血壓藥物，這六項都還在研發階段。

另一個備受外界關注的是子公司友杏的發展，這是台灣第一家使用Bosch isolator充填生產線和IMA isolator自動裝卸凍晶乾燥生產線的癌症針劑藥廠，T型產線設計，全程在隔離手套箱下作業，採最高等級OEL5防護，高端齊全的設備能滿足多樣化針劑藥品的生產需求。現正密集進行工廠設備確效作業，未來除了生產友華的產品，也將接受委託生產及委託研究開發暨生產(CMO/CDMO)的合作。

蔡孟霖說，公司在西藥銷售表現穩健，海內外拓銷成果豐碩，友華去年成功將自行研發的降血脂藥物拓展到菲律賓和越南，今年將更深入到緬甸及柬埔寨等地展開查驗登記作業，東南亞市場將隨之擴大成長。另外，友華投入多年的研發已逐漸帶來貢獻，去年兩項剛取得國內藥證的新藥蓄勢待發，一項是由友華自主研發的治療過動症新藥，另一項是與美國Supernus公司共同研發的抗癲癇藥物，都屬於505b(2)新藥，市場潛力大，目前正積極準備國內的上市和海外市場的拓展。

(時報資訊)