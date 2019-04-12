過去詐騙集團車手被逮，通常僅被判刑半年至1年不等，使得詐騙歪風猖獗；林姓工人日前被吸收擔任車手，以詐取款項8％為誘因，得手超過200餘萬元，遭警方逮捕後，屏東地院依詐欺罪重判他5年徒刑，並沒收不法所得20萬4000元，讓林男不僅白忙一場，且恐將入獄服刑。

判決指出，林男被綽號「阿寶」的詐騙集團成員吸收，擔任取款車手，以公務員名義、變裝冒名，前往屏東縣境內超商收取偽造「台北地檢署刑事傳票」及「台北地方法院公證申請書」等傳真資料，佯裝為法院人員，並將偽造公文書的牛皮紙袋分別交予被害人。

詐欺集團成員先以政府機關名義聯絡屏東李姓男子，謊稱因資料遭盜用申辦電話並積欠費用，另遭盜辦銀行帳戶及信用卡，且戶頭已遭匯入贓款，必須配合提領款項後，再交由法院專員存入公證帳戶監管，李男不疑有他，立刻交付現金110萬元。

詐騙集團又以相同手法對江男與林男行騙，分別得手45萬及100萬元，林嫌取得贓款後，驅車北上將款項交付「阿寶」，因此分得3萬6000元、8萬8000元及8萬元等3筆款項。

承審法官認為，林嫌正值壯年，竟不思以正途謀生，卻加入詐欺集團，並利用被害人法律知識不足，冒用公務員名義行騙，嚴重傷害民眾對偵查、司法機關的信賴，犯罪所生危害難謂輕微，因此以一罪一罰論罪，全案可上訴。

(中時 )