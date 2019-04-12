破千億了！「歡迎臺商回臺投資行動方案」今天召開12次會議，一口氣核准橋椿金屬、東陽實業、南俊國際、喬山健康科技、國巨及一家電子零組件大廠共6件投資案，投資金額308億元，讓台商回台方案上路第4個月，總投資金額正式來到1200億元台幣，帶來超過1萬0500個本國就業機會。

投資台灣事務所表示，此次核准的台商皆在相關產業執牛耳地位，是美中貿易戰促使他們強化根留台灣決心。例如從黑手家庭工廠起家蛻變為世界第一的鋅合金水龍頭零組件製造商橋椿金屬，營運總部及生產研發中心位於台中市，中國大陸廣東擁有2處生產基地，這次受中美貿易戰影響，決定投資新台幣16億元，在中科廠區增建廠房及自動倉儲以擴充產線及與組裝線，可新增本國就業人數約100人。

世界最大汽車碰撞更換零組件製造商東陽集團全球生產據點共25處，為增加維修市場的佔有率，投資逾40億元擴充台南總部廠區AM塑膠與鈑金產品產能。全球鋼珠導軌專家南俊國際兩岸共有3座生產基地，受美中貿易戰衝擊與國外客戶調整供應鏈需求，這次回台投資18.08億元。喬山健康科技於台中、上海及北美皆設有生產基地，同樣受美中貿易戰高關稅影響導致成本增加，乃斥資8.95億元擴大在台投資佈局，於台中大雅現有廠區旁購地建廠新增設備生產電動跑步機及健身車，並引入智慧自動化倉儲，將可帶來100個本國就業機會。

被動元件龍頭國巨，身為全球第一大晶片電阻(R-Chip)製造商及全球第三大積層陶瓷電容 (MLCC) 供應商，這次也砸下新台幣165億元擴建廠房與購置機器設備，以自動感測元件、控制數位化方式生產，新增達700個本國就業機會。

(中時 )