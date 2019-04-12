立法院副院長蔡其昌會勘大安溪河道。（陳淑娥攝）

大安溪下游流經甲安埔等地，每逢雨季來臨常造成泥沙淤積，中央編列4500萬元經費將進行河道整治，預計5月動工。立法院副院長蔡其昌表示，年底完工後，保護面積將達200公頃，讓沿岸居民擺脫雨季來臨時洪患威脅。

大安溪是台中市與苗栗縣行政區的分水嶺，下游流經大甲、大安、外埔等地，每逢雨季來臨常造成泥沙淤積，立法院副院長蔡其昌12日邀水利署等相關單位會勘，市議員施志昌也前往切，第三河川局局長白烈燑、外埔區長葉聯慶及廍子里長陳再福、土城里長鄭興川等人皆共同出席。

蔡其昌指出，在力爭經費進行大安溪整治工程，水利署已編列4500萬元預算，將於大安溪廍子堤防段進行64個格框護坦工及河道整理工程約3000公尺，預計5月動工，為期半年，完工後保護面積將達200公頃。

蔡其昌表示，外埔鄉親十分關心大安溪護岸防護問題，每年汛期前一定會到大安溪巡視現勘，居住安全不容忽視，相信新的護坦工程完成後，絕對可以承受時間及溪水考驗，讓沿岸居民住的安全。

(中時 )