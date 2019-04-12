台塑六輕氣爆事件農林漁牧受損通報，一周來以養殖漁產案件較多，縣府農業處也主動與農糧署採集土壤化驗。農業處表示，縣府、公所人員連日協助鄉親通報，但事主六輕迄今尚無成立受理窗口。

台化芳香烴三廠7日發生氣爆後，周邊民宅傳出圍牆倒塌、玻璃震碎、屋瓦掉下，後續傳出魚塭出現漂浮棉絮、文蛤死亡、雞隻與豬隻受驚等情事。

縣長張麗善7日責成周邊鄉鎮村長協助拍照，公所收集民眾受損事件，交由縣府建設處與農業處彙整，協助鄉親向六輕求償。

農業處表示，一周來有漁民通報吳郭魚池漂浮隔熱棉絮、文蛤、七星鱸魚、白蝦死亡，一戶養豬場飼料桶蓋子震飛、豬隻受驚吃不下、鴨蛋場的產蛋率下降。

有農民認為氣爆落塵可能會影響作物生長，農業處表示目前無農民通報受損，不過11日、12日都已派員與農糧署、農改場人員前往麥寮鄉海豐村、後安村周邊農田，針對玉米、水稻、青蒜田採集土壤，建立資料庫數據。

農業處長張鴻猷表示，氣爆案件事主是六輕，公部門居於協助角色，六輕理應要成立一個窗口受理災損通報，目前仍無對口單位。他認為，六輕應該成立環境監測基金，長期累積數據資料，萬一發生公害糾紛也有客觀比對資料，有助於責任釐清。

(中時 )