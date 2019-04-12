台中花博進入倒數，台中市政府邀請民眾把握最後欣賞花博的機會！新聞局長吳皇昇說，花博經歷3位市長努力，園區許多熱門打卡點；如「四口之家」、「聆聽花開的聲音」和充滿童趣的「大地的調色盤」等；尚未沒看過花博美景的民眾，一定要把握這場國際盛會。

市府指出，花博分為后里、外埔、豐原三大園區，森林園區的四口之家榮獲「2018倫敦設計獎」銀獎，也拿下「2018紐約設計獎」銀獎肯定，並在「2018美國建築大師獎」中，榮獲住宅類榮譽獎，更獲全球知名設計競賽「2019 iF設計獎」肯定，歡迎到森林園區遊賞。

巨型智慧互動裝置藝術「聆聽花開的聲音」，這朵地表最大機械花由697個仿生花開裝置組成，與燈光、聲音如呼吸般連動；白天、晚上有不同光影變化，展現群花開合的生命姿態。

馬場園區「花舞館」是超夯打卡點，由兩棟圓形建築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，巧妙區分為大小兩個圓形展覽空間。馬場還安排馬術特技表演、馬匹餵食體驗、迷你馬互動拍照點等，適合親子共遊，也是大小朋友都喜愛的園區。

豐原葫蘆墩展區則打造全台第一座琉璃花園，以「幸福花嫁」為主題，策畫專為新人打造的浪漫花嫁廊道。「綺想童話區」以愛情及親情為發想，運用不同花卉混色；葫蘆墩第五展區「遊藝花源」結合4處現地水域景觀和地景藝術，打造如同「大地調色盤」般的夢幻場域。

(中時 )