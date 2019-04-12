東京養樂多燕子隊的投手小川泰宏是域峰表Raider Sea Sky腕表代言人。（FAVRE-LEUBA提供）

域峰表的Raider Sea Sky腕表以亮黃橘色為主，充滿70年代復古風，9萬8000元 (皮帶橡膠表帶款)，11萬3000元 (鍊帶款)。（ FAVRE-LEUBA提供）

域峰表的Raider Sea Sky腕表以亮黃橘色為主，充滿70年代復古風，9萬8000元 (皮帶橡膠表帶款)，11萬3000元 (鍊帶款)。（ FAVRE-LEUBA提供）

域峰表推出可測量海拔9000米高度的黑色款Bivouac 9000腕表，並搭載「RECCOR搜救電子系統」。（Favre-Leuba提供）

獨立製表師Kari Voutilainen的年度新作Vingt-8腕表，完美傳遞他的製表理念。（Kari Voutilainen提供）

BASEL表展近兩年面臨品牌陸續出走的危機，但有趣的是，出走的品牌仍會選在BASEL展期的同時發表新品，經費不足的獨立製表師也在展場外另闢展區，BASEL展場內熱鬧滾滾，展場外也是風風火火，彼此拉抬、相互呼應，倒也是件好事。

★域峰表海空雙棲 換上黃橘復古色

日本是域峰表（FAVRE-LEUBA）相當重要的市場，品牌在BASEL表展前夕選在東京發表多款年度新表，並大手筆邀請日本名人代言。為了鎖定年輕族群，域峰表海陸雙棲的Raider Sea Sky腕表換上鮮黃與鮮橘的表面，邀請東京養樂多燕子隊的投手小川泰宏擔任代言人，橘黃文字表面搭配黑色內表面的呈現，充滿70年代復古風。

域峰表於2017年推出第一只能夠測量海拔9000米高度的Bivouac 9000腕表，震驚表壇，是世界上唯一一款能登上8848米海拔、配備機械式高度測量計的腕表，去年更一舉拿下「表壇之星」（Watchstars Award）獎項，自此該系列腕表成為登山家、飛行家和探險家的最佳旅伴，奠定它在專業領域登山表的地位。

今年域峰表發表新款的Bivouac 9000腕表，不僅邀請飾演《假面騎士時王》的奧野壯代言，也把表盤換上帥酷的黑色，以防彈背心材質克維拉纖維製成的表帶加碼配備「RECCOR搜救電子系統」，該系統的開發是為了尋找失蹤或被埋藏在雪崩的受害者，目前已被全球的救援隊所使用，該系統在沒有電池、電源下仍可被偵測，登山者佩戴Bivouac 9000腕表又多了一個安全上的理由。

★Romain Gauthier

獨立製表品牌Romain Gauthier最引以為傲的代表作，非Logical One腕表莫屬，Logical One腕表共有四項專利，包括搭載水平芝麻鍊恆定動力機芯、人體工學按壓式上鍊、蝸型齒輪搭配紅寶石鍊節、水晶玻璃主發條盒降低摩擦係數等，是製表大師Romain Gauthier傾畢生之力研發創作的結晶。

今年Romain Gauthier在BASEL表場外發表新款Logical One腕表，分別以珍貴稀有的隕石表盤和大明火藍色塘瓷表盤來詮釋，只接受訂製。

★Kari Voutilainen

獨立製表師Kari Voutilainen研發的Vingt-8腕表，從設計、製造、組裝都是在自家工作室裡完成，就連高難度的機芯也不假外求，完全自製，完美詮釋Kari Voutilainen的製表理念。

Kari Voutilainen為了提高精準度和延長腕表的壽命，機芯內置一個大型擺輪，為此採用了非常罕見的平衡彈簧系統，外部使用典型的菲利普斯 (Philips)游絲，內部則使用鮮為人知的格羅斯曼(Grossmann) 曲線，讓誤差控制在極嚴苛的公差範圍內。

(中時 )