台中慈濟醫院發起祈願援非惜福會，27組攤位近500人在大廳募心募愛。（王文吉翻攝）

台中慈濟醫院院長簡守信期盼透過惜福會，啟發更多人悲心，共同幫助苦難的東非災民。（王文吉翻攝）

台中慈濟醫院醫護人員以行動惜福，響應援助東非災民行列。（王文吉翻攝）

台中慈濟醫院藥劑部製作符合節令的藥膳包，賣力促銷援助東非災民。（王文吉翻攝）

慈濟志工創意自製行動銷售板，愛心素食走到哪賣到哪，行銷效果大加分。（王文吉翻攝）

為援助東非伊代氣旋受災3國災民，台中慈濟醫院12日舉辦「祈願援非．善念聚匯」惜福會，號召全院同仁與志工做公益，在院內擺設27個義賣攤位、近500人共同募心募愛，外包人員、住院病人等各種管道善念源源匯聚，期待關懷送達非洲，幫助災民早日度過苦難。

伊代氣旋3月14日登陸東非，重創莫三比克、辛巴威、馬拉威等3個國家，引發洪災、霍亂疫情、飢餓問題等一波波災情，死亡人數近千人，受災影響人數近300萬人，災難至今仍未平息。媒體報導不多，但慈濟人看到了。

台中慈濟醫院12日發起「祈願援非．善念聚匯」惜福會，全院同仁與單位懿德家族志工，擺設農產蔬果、二手衣物、書畫文物等攤位。員林志工自製行動銷售板，愛心素食走到那裡賣到那裡。藥劑部製作符合節令的藥膳包，160份熱烈搶訂。還有名家字畫被以10萬元標走。愛的市集讓整個院區大廳展現熱鬧氣氛。

社會服務室還收到多位同仁、外包清潔人員、居家關懷戶、住院病人，註明給國際賑災用途的捐款，其中還有人捐出沉甸甸的存錢竹筒。社會服務室同仁張李基表示，有位清潔人員朱女士年年都來捐款，每次都2千元以上，知道他們收入不多，卻樂於付出，十分感動。

台中慈濟醫院院長簡守信致辭指出，也許很多人不知道非洲發生這麼大的災難，事實上，這反應出氣候極端導致災難產生更重大的傷亡，需要更緊急的後續救援。非洲雖然離台灣很遠，但地球只有一個，提醒大家環保愛地球，更要把握因緣，聚合力量凝聚悲心救援。

提到「悲心」，簡守信說，「悲」字上面是「非」，下面是「心」，我們關懷非洲的心，不只是一般關懷周遭的那份心，人類的祖先從非洲來，是大家真正血緣的起源，我們要把這份點點滴滴聚合的愛心關懷送到非洲，讓受苦的非洲難民不再與我們千山隔絕，讓當地災民早日得到實際關懷，度過苦難。

(中時 )