創源生技(4160)以臨床檢測專業深耕醫療通路，過去每年約服務全台40％新生兒，去（107）年進一步擴展到消費者基因檢測市場，營運動能加速躍進，整體獲利年增55％。

執行長蔡政憲表示，今年針對消費市場引進新型商業模式，連結消費者、醫師和醫療保健系統之間的網絡，未來規劃提升服務涵蓋率至全台一半以上新生兒及服務全台總人口達1/5為衝刺目標。

此外，近年來基因檢測為全球醫療發展核心，創源今年將首度插旗馬來西亞，正式成立海外子公司，以期複製在台成功經驗，進軍東南亞市場，掌握跨境資源及商機。

創源生技近年啟動多角化經營戰略，包括拓展消費市場創新營運模式；規劃養育照護型基因檢測，建構完整小兒健康照護方案；服務對象拓展到全年齡層；以及因應全球細胞治療和基因醫學的強勁需求宏觀布局，提供配套服務。

蔡政憲指出，去年投入消費市場告捷，基因資訊銀行檢測新觀念獲消費者認同，搭配新的營收管道，成績亮眼。今年將整合訊聯集團資源，針對113萬客戶及其家人提供加值服務，擴大回饋面積。

此外，創源科學資訊部門做為國家高速網路中心，建置巨量基因資料庫與計算平臺，提高國內大型研究計畫品質及加速醫療產業應用，最終也將回饋予廣大消費民眾。

(工商 )