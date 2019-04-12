財政部統一發票盃路跑，南投場將於21日在日月潭向山遊客中心舉行，將有5000人參與，民眾報名所捐的發票，將捐給6個慈善團體；副縣長陳正昇表示，路跑還有300個現場報名的名額，歡迎大家透過路跑，體驗日月潭的湖光山色。

陳正昇表示，每次在日月潭舉辦的運動，都在報名開放當天秒殺，路跑、泳渡、自行車等活動也為南投帶來人潮，歡迎未來更多單位到南投舉辦大型活動。

路跑競賽組全程29公里，2000人參賽，將於當天上午5時40分起跑，民眾可享受超半馬的競速快感；休閒組全程3公里，於上午7時30分起跑，屬於歡樂又健康的休閒路線，3000個名額，其中2700人網路報名已額滿，其餘300人開放當天現場報名，現場報名者捐贈今年3、4月統一發票或雲端發票3張，即可報名參加活動。

跑者可獲得毛巾、餅乾及環保提袋等禮物，還可參加抽獎，獎項包括捷安特腳踏車兌換券、ASUS Zenfone手機等80多種獎品。

(中時 )