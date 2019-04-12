在台外籍移工人數去年突破70萬，不過傳出有雇主為了避免聘雇到非法移工，私下拜託警察確認證件真偽，但經北市勞動局作查訪後，才發現工作證假造，雇主被依違反《就業服務法》重罰15萬。議員陳炳甫要求於2個月內設置查證窗口，勞動局長賴香伶表示，將再與相關單位研議。

依北市勞動局資料顯示， 雇主違反就業服務法的案件，有逐年升高的趨勢，從2015年281件、2016年358件、2017年368件、107年371件，今年截止至2月13日就有40件，合計有1418件。陳炳甫指出，就連派出所都無法查證，民眾如何自保，要求勞動局至少於北市設置2窗口，以利民眾查詢。

北市警察局表示，移民署有開放居留證查詢網， 民眾可輸入統一證號、居留期限、核發日期等確認，若由派出所提供查詢協助恐牽涉個資問題，一般除了提供查詢網站，也會轉介移民署服務站。

勞動局長賴香伶表示，誤用情況多發生在聘用外配上，過去常在商圈宣導，透過查核居留證、身分證、戶籍謄本正本等確認身分，部分逃逸外勞可能用犯罪方式取得證件，就需透過內政部網站辨別真偽。

陳炳甫表示，年紀較大的雇主不熟悉查詢系統操作，能在派出所直接查詢最方便，若無法也希望裁罰單位勞動局能設置查證窗口。對此賴香伶表示，由於資料在移民署，將再與相關單位研議設置查核平台。

(中時 )