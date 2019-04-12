桃園市政府警察局桃園、中壢、楊梅、大園、大溪、龜山、八德、龍潭分局卸新任分局長聯合交接典禮12日舉行，市長鄭文燦肯定警察同仁表現，他表示，市府將提供警察同仁最大支持，包括彈性擴充桃園警察員額編制，今年總員額4099名，預計2年內再增加722名，希望減輕基層員警工作負荷。

鄭文燦表示，桃園人口成長快速，截至今年3月底為止，總人口達222萬8118人，愈來愈多年輕族群選擇在桃園落地生根，為了進一步提升桃園治安表現，市府持續改善警察同仁執勤條件及設備，市府將提供警察同仁最大支持。

其中，新任警察局副局長廖美鈴於3月22日到職，她曾任花蓮縣警察局局長及警察專科學校教育長，在女性警察同仁中職等相當高。

而8位新就任分局長，分別為龍潭分局長蕭欽杰，八德分局長陳錦坤，翁群能調任桃園分局長，劉印宮調任中壢分局長，林信雄調任楊梅分局長，郭森永調任大園分局長，陳百祿調任龜山分局長；原公共關係室主任黃富村調任大溪分局長。

(中時 )