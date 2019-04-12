48歲女星洪欣和小10歲張丹峰結婚10年，最近被爆出正妹經紀人畢瀅多次進出張丹峰飯店房間鐵證，後又流出畢瀅僅穿浴袍進門照，近日網上熱傳畢瀅拿著疑似驗孕棒的物品進房照片，而悶不吭聲的正宮洪欣最近更慘，傳她財產被畢瀅轉移，目前身無分文，恐怕最後若離婚會落得人財兩失的下場。

洪欣、張丹峰、畢瀅三人的三角關係鬧得沸沸揚揚，近日幾乎一天一爆，今據《新浪娛樂》報導，畢瀅還被直擊拿著疑似驗孕棒或溫度計的物品，逕自走進張丹峰房間，網傳洪欣和張丹峰的好友透露，夫妻倆去年就鬧翻，當時男方承諾會與畢瀅斷絕聯繫，今年過年洪欣去重慶探班，驚見畢瀅仍陪在張丹峰旁邊，夫妻倆便正式決裂。

張丹峰又爆出婚外情後，洪欣也曾被拍到外出心情不好的樣子，《東網》報導，有網友發現張丹峰的公司法人竟是畢瀅，又傳畢瀅利用職務轉移了洪欣財產，導致洪欣只好和兒子搬離原本住宅，靠借錢度日，但上述消息都未獲證實，真相只能等當事人出面釐清。

(中時電子報)