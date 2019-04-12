桃園農田水利會長黃金春（中）與總幹事黃金德（左二）等人12日一起召開記者會，宣布睽違9年的桃園大圳健行活動，5月5日將重新展開。（甘嘉雯攝）

桃園農田水利會長黃金春（右四）與總幹事黃金德（左四）等人12日一起召開記者會，宣布睽違9年的桃園大圳健行活動，5月5日將重新展開。（甘嘉雯攝）

睽違9年的桃園農田水利會桃園大圳健行活動，今年5月5日將重新舉行，會長黃金春、總幹事黃金德等人12日共同召開記者會，歡迎大家報名參與，黃金春指出，停辦是因為隧道安全問題，重新檢修後，今年將開放桃園大圳二號隧道出口至桃園大圳進水口，預計2000個名額。

桃園農田水利會1996年首次舉辦大圳隧道健行，舉辦14年期間，包括前總統李登輝、馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮、前省長宋楚瑜等人都曾應邀到大圳踏水而行，黃金春說，今年再度開放水路，希望讓民眾有機會一窺大圳隧道的浩大工程。

這次「走過百年 桃園大圳隧道探險之旅」，健行路程平面道路為1.3公里、隧道2.7公里，預估健行時間約為1.5小時，即日起至19日於桃園農田水利會上班時間受理報名，無法親自前來可委託代理，1人限報名4位，總限額2000人，報名地點在桃園農田水利會1樓管理組。

(中時 )