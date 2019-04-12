市議員牛煦庭（左）認為賣地行為恐淪為公權力變現。（甘嘉雯攝）

桃園市107年度地方稅實徵淨額359億925萬元，與預算數370億1185萬元比較，減少11億260萬元，而4年來賣地152筆達226.4億元，但市庫負債卻增加287億元，累計達513.4億元，包括市議員劉茂群、黃婉如等人痛批賤賣祖產，但錢卻挪做辦活動燒掉，認為應該要用在實質建設上，但主計處長林世杰重申，賣重劃土地並不是賣祖產。

「平均地權基金、重劃基金變成市府小金庫！」林政賢、劉茂群指出，市府賣地達226.4億元，今年平均地權基金更要繳庫85億元，累積達311.4億元，不過市府卻將賣地當做「歲入」，擔心重演高雄市債台高築情況。

「我稱這樣的行為是公權力變現！」牛煦庭說，這也可以說是「政府炒地皮」，他認為，市府本來就要開創財源，要不然建設不用做，不過，有沒有真正落實漲價歸公的精神？85億若拿去放煙火、辦活動、養肥貓，這樣的「漲價歸公」說服得了桃園市民嗎？

主計處長林世杰表示，賣重劃土地並不是賣祖產，因為土地是政府重劃所得，當然可以做為歲入。

(中時 )