公民團體13日發起「全民抗中 誓死護台」行動，在台中火車站前表達抗議。（盧金足翻攝）

台中市長盧秀燕說，台灣有言論跟集會遊行自由，就是台灣民主的可貴，不管什麼樣的言論，警方都會維護秩序。（盧金足攝）

中國和平統一促進會13日將在台中舉辦「和平統一融合發展論壇」，向市警察局申請集會遊行，邀請鼓吹武力統一台灣的大陸學者李毅演講，持觀光簽證入境台灣，移民署限令12日已出境。不滿統促會公民團體，明天也發起「全民抗中 誓死護台」行動，在台中火車站前表達抗議，憂心立場對立團體擦槍走火發生衝突？台中市長盧秀燕12日表示，台灣言論自由與集會遊行，就是台灣民主可貴，不管什麼樣的言論，都會維護秩序，保障集會言論自由。

統促會明天的車隊遊行與論壇活動，雖因李毅不能到場演講

，車隊遊行及論壇都照常舉行，但統派立場鮮明，引發其他不同主張的公民團體抗議，抨擊中國和平統一促進會即將舉辦的九二共識大遊行，以集會遊行之名，行鼓動一國兩制之實，危害台灣自由的權利濫用。

包括公投護台灣聯盟、台中教育大學摸索社、自由台灣黨、好民文化行動協會、基進黨台中黨部、靜宜大學尋根樹等公民團體，已號召上千人響應，13日將站上台中的街頭，捍衛台灣的民主。

這場名為「全民抗中 誓死護台」的緊急行動聲明，強調「當『和平統一』、『九二共識』染紅臺灣大道 台中市民不再沈默」，表示身為台中市民，將對中國的暴力打壓台灣民主生活方式，提出最強烈的抗議。

民進黨也有市議員建議市府撤銷統促會的集會遊行核准，避免不同立場的民眾在街頭對立，發生衝突事件，影響社會安寧。

盧秀燕表示，集會遊行核准作業由警察局負責，警察依法辦理，政府要保障言論跟集會的自由，不管何種言論，在台灣一定要保障集會言論自由，警察局已針對前導車問題駁斥，強調絕無此事。

盧秀燕說，台灣有言論跟集會遊行自由，就是台灣民主的可貴，不管什麼樣的言論，警方都會維護秩序，呼籲參加遊行的朋友都要按照集會遊行法維護秩序。

(中時 )