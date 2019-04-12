大陸市場通路及行銷據點增加，國內地板裝潢及塑地板廠科定(6655)、美吉吉-KY(8466)首季營運成長10%以上；科定、美吉吉指出，將持續強化中國市場的業務及通路行銷，預期，下半年會有更明顯成長幅度。

科定目前在大陸有55個分公司；美(吉吉)目前在大陸東莞擁有3座工廠，並在重慶、北京、上海 、廣州、武漢及西安等共有6個經銷據點。

科定指出，雖然大陸當地政府對房地產市場進行調控；不過，整個產業環境仍處於成長，相對也帶動內裝修及裝潢等相關產品需求提升。

因應大陸需求量逐年增加，科定指出，會積極開發大陸據點，未來3-5年，科定仍會持續在百大城市中積極佈點經銷商，目標是以1年增加15-20個據點為策略，中長期希望能超過100個據點。

2018年，科定銷售區域，台灣占比重約41%，大陸則超過52％。市場預估，科定今年大陸市場的營占可望提升3～5個百分點，大陸市場的營運會有2位數的成長。

從2016年至2018年，美吉吉在中國大陸的銷售比已從3.82%，每年以倍數成長，去年，占比已達11.31%。

去年，透過策略合作，美(吉吉)已引進正大集團成為股東；今年，將借重正大拓展大陸市場通路，也會把原先的商用市場據點，擴充到工程通路、經銷通路及異業結盟合作上，期望把中國大陸的營收占比從去年的11.31％，提升今年至少有2個百分點的成長。

(工商 )