詹子頡（左）、鄒侑澄（中）、傅梓崵（右）發揮團隊默契與所學，自助出國比賽，參加機器人世界盃新加坡公開賽，在救援機器人比賽高級組勇奪國際組第一名。（何冠嫻攝）

來自苗栗的3位學子詹子頡、鄒侑澄、傅梓崵參加2019年機器人世界盃新加坡公開賽，在來自大陸、馬來西亞、印尼等各國好手中脫穎而出，勇奪救援機器人比賽高級組（Rescue Line Seconary）國際組第一名殊榮，用實力讓世界看見台灣。

機器人救援比賽RoboCup為當前國際上級別最高、規模最大、影響最為廣泛的機器人賽事，就讀苗栗高中三年級鄒侑澄、新竹高中二年級傅梓崵、苗栗農工電機系一年級詹子頡在受邀新加坡比賽後，所有報名、機器人組裝、班機訂票、住宿、會場報名，都由3人共同規畫處理，不假他人之手，雖他們曾赴泰國、大陸、日本比賽，但今年到新加坡比賽首次無家長、教練等人陪同，3人結伴帶著機器人飛往新加坡為國爭光。

詹子頡、鄒侑澄、傅梓崵3人參加「救援機器人比賽」，自去年年底便開始規畫設計、購買材料，純手工打造機器人，但因分別就讀不同學校，只能利用課餘時間集訓，傅梓崵平日下課也通車回苗栗練習、修改程式等培養團隊默契，不斷假設題目、解決問題等，抵新加坡比賽便發揮平日所學，用過往經驗與學識在外地靠自己解決所有疑難雜症。

鄒侑澄、詹子頡、傅梓崵歷經3天3回合的激烈競爭，在裁判現場公布救援路線考題後，於1至2小時內修改程式、測試修正並完成救援任務，考驗選手臨場判斷、團隊分工及解決問題能力，他們最終在來自各國的28支隊伍中拔得頭籌，奪下救援機器人比賽高級組獲得國際組第1名。

詹子頡、鄒侑澄、傅梓崵皆在小學3年級接觸機器人，對此充滿興趣便用課餘時間專研，更因此結識成為好夥伴，一齊戰勝過各種賽事。3人的教練鍾武成表示，透過研發機器人可以學習觀察、找尋、解決問題的能力，讓他們獨自出國比賽更將所學用於日常，實踐處理事情的方式與態度。

傅梓崵、詹子頡、鄒侑澄皆指出，學習機器人，能增進邏輯思考能力，其中臨場判斷、團隊分工及解決問題能力也相當重要。鄒侑澄更透過特殊管道入學，錄取國立台灣師範大學電機學系，傅梓崵、詹子頡未來也期望朝機器人領域精進發展。

(中時 )