運毒至國外被抓，服刑後回台，還有本地法律要面對。高雄一名張姓男子2015年替跨國運毒集團夾帶安非他命至紐西蘭被逮，在當地服刑6年10個月後假釋回台，高雄地院近日審判，張男運送二級毒品需判5年10個月，扣抵在紐西蘭服刑的3年7個月又18日。換句話說，張男回台後，還有剩餘刑期等著他。

2015年5月，張男經由任姓友人引介，和跨國運毒集團成員許姓男子接頭，夥同另一名綽號「阿修」的男子及林男，甚至帶著自己不知情的女友陳女，使用4只特製行李箱夾藏12公斤安非他命，參加不知情旅行社舉辦的旅遊團飛往紐西蘭。

跨國運毒集團以免旅費、運毒成功再給每只行李箱40萬元的報酬，引誘4人運毒。任男居中牽線，每只行李箱可抽20萬元。

沒想到，5月22日，張男一行4人搭乘班機飛抵紐西蘭奧克蘭國際機場通關時，便遭機場海關人員識破，在4只行李箱中起出以黑色塑膠袋包裝掩飾的毒品。紐西蘭馬奴考區地方法院判張男須服刑6年10個月，2019年1月9日假釋返台受審；阿修則被判11年6個月，尚在紐西蘭當地服刑。

一審法官依運送二級毒品罪判張男5年10個月，得扣抵紐西蘭3年7個月又18日的已服刑期，全案可再上訴。高等法院高雄分院也分別判同夥許男、任男、林男10年10個月、6年8個月、5年刑期。

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(中時 )