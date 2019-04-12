中天新聞 土包子接地氣！ 哈佛演說金句變英文版

高雄市長韓國瑜訪美，赴哈佛大學的首場全英文演說眾所矚目，不少在台灣大家耳熟能詳的「韓式金句」，包括「土包子」、「賣菜郎」，還有最經典的「貨出得去、人進得來，高雄發大財」，韓國瑜都翻成英文版，其中「接地氣」一詞，在韓國瑜演說中，就連說了7次「Down to earth」。

韓國瑜哈佛演說，抓準機會完整論述，當然韓式金句也全變成英文版，「賣菜郎」翻成「produce vendor」，「接地氣」翻成「down to earth」，「土包子」翻成「country bumpkin」，「韓流」翻成「Han wave」，至於大家最朗朗上口的「貨出得去、人進得來，高雄發大財」，則翻成「Export Goods Out,Welcome People In,Let Kaohsiung Prosper!」，在韓國瑜長達9頁的講稿中，「韓式金句」一個都沒少。

(中時電子報)