台北市議員王世堅。(本報系資料照)

彭文正主持政論節目《政經看民視》近日被民視副董黃明展證實即將收播，現在又被注意到昨日播出內容，民進黨市議員王世堅疑似真的在錄影時情緒失控，多次拍桌怒罵「我被糟蹋的還不夠嗎」、「有人像我這樣被365天214小時跟監嗎？」罵到表情猙獰，引發網友熱議。

王世堅日前在節目上探討民進黨內的「賴蔡之爭」，不滿遭來賓舉例「今天你王世堅登記的話，小英會延期嗎？」嗆對方別舉例來損人，強調自己對政治無所求、家裡三代對台灣的犧牲，不亞於那兩位。

「你不是糟蹋我而已，你糟蹋我祖先，誰跟我糟蹋我馬上翻桌！」王世堅話越說越生氣，接著更拍桌怒噴「我被糟蹋還不夠嗎？有人像我這樣被365天214小時跟監嗎？只因為這些派系不放過我！」

王世堅氣到臉紅滿面猙獰的模樣引發網友熱議，「王世堅超生氣 XD 第一次看他那麼崩潰」、「他在生氣什麼？？？」、「真的很氣！ 假不了吧」、「講到臉紅欸 比罵柯還氣」、「他應該是真的不爽 唉」。

(中時電子報)