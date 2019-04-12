新聞局長吳皇昇指出，本次遊行經警察局審查一切依規辦理，希民進黨議員別再過度政治操作。（陳世宗翻攝）

針對民間團體13日在台中市台灣大道舉辦支持統一遊行，民進黨台中市議員林德宇、林祈烽12日要求台中市長盧秀燕應立指示市警局依集會遊行法第11條、15條規定，撤銷該項遊行許可；新聞局指出，本次遊行經警察局審查一切依規辦理，希民進黨議員別再過度政治操作。

林德宇表示，集會遊行法第11條規定遊行「有明顯事實足認為有危害國家安全、社會秩序或公共利益者」不予許可，且第15條規定遊行經許可後，有上述情事應撤銷。

林祈烽表示，該遊行所經路線台灣大道是台中市的重要幹道，且全程長達37公里，車流量大且行經多個鬧區路口，如此高爭議且已引起社會對立的活動，勢必要投入大量警力維安交管，更造成用路人的紛擾，甚至爆發衝突。

林祈烽說，在警察局公開說明無警車開道後，該團體竟然還嗆說「警車不開道也沒關係，萬一出事，警方責任更大」，公然要脅警方，挑戰台灣公權力，傷害台中市民的安全秩序。

台中市政府新聞局長吳皇昇指出，憲法保障人民集會自由，對民眾依法申請的集會遊行，警察局均依集會遊行法規定審查，若經同意，會執行交通疏導及維持秩序，也會執行蒐證，掌握是否有違法脫序行為；本次遊行經警察局審查一切依規辦理。

(中時 )