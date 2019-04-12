警方送失智的傅姓男子回家後返台68，將他的腳踏車送回。（羅浚濱翻攝）

失智的傅姓男子騎腳踏車上台68，警方當時詢問無法得知姓名和住處。（羅浚濱翻攝）

57歲有失智症的傅姓男子，11日下午近2點，騎腳踏車上台68線東西向快速道路，逆向緩緩而行，汽車不時從他身旁疾駛而過，竹東分局二重埔派出所據報，員警林宛儒、蔡博宇、徐維立即趕赴處理，利用人臉辨識系統送他平安返家。

員警在快速道路西往東方向11K處發現傅男，隨即上前關心，詢問他為何騎上快速道路？叫什麼名字？住哪裡？當時傅男說不出所以然，明顯是身心障礙者，身上沒證明也沒有手機，警方只好先將他帶回所內。

警方之後載著他試著找尋住所，並利用人臉辨識系統，終於查出他是住二重埔的傅男，載他回家又回台68將他的腳踏車搬上警車送回。

傅男哥哥見警察來訪，連忙道歉說弟弟疑似騎車要去新竹回收場變賣鬧鐘，不知為何騎上快速道路，也向警方表示感謝。

由於傅男是有失智症和心臟疾病的身障者，警方未開單處罰，但呼籲行人或腳踏車出違規進入快速道路或高速公路，可依規開罰3千至6千元罰緩，也提醒民眾多熟悉路況，不要誤上快速道路，以免發生意外。

(中時 )