◎要韓粉我最韓粉！ 王：用行動挺韓做好市長

前立法院長王金平今赴台北市立大學演講，會後QA被師生問及參選總統相關問題，他重提「藍皮綠骨」傷害很大，但盼深藍不要誤解，自己對於國民黨提名的候選人一向出錢出力幫忙，歷史可以證明一切；且對高雄市長韓國瑜這次選舉不僅全力支持，到現在都還繼續支持他擔任好市長，「要韓粉是我最韓粉耶！」現在還在用實際行動擔任韓粉相關工作。

◎過期奶精流入南部茶飲店 16.39噸恐都吃下肚

又有業者使用過期奶精！伯享生物科技股份有限公司遭查獲以過期9個月至1年的奶精，混合其他原料，製成即溶咖啡、濾袋茶包等產品，計有16.39噸違規產品售出，恐遭民眾吃下肚。違規產品的下游為高雄、台南、屏東的早餐店、茶飲店、小型販售商行，食藥署已要求業者下架回收。

◎台灣關係法》40周年 美國務院宣布下周組團訪台

《台灣關係法》立法40周年之際，美國國務卿蓬佩奧再次確認美國對台灣的承諾，並對近來中國大陸種種不友善台灣的作為表示關注；美國國務院11日宣布，它將派一個由前眾議院議長萊恩率領的代表團到台灣參加《台灣關係法》40年的慶祝活動。

◎國家電影中心修復經典 《風兒踢踏踩》重登大銀幕

由侯孝賢執導，鳳飛飛、鍾鎮濤、陳友等巨星擔綱演出的電影《風兒踢踏踩》，在國家電影中心主導修復下即將重登大銀幕，與金馬奇幻影展合作於4月13日及4月16日在新光影城放映兩場，同歡金馬奇幻十周年。首場將由國影中心數位修復組邱繼諺組長開場解讀電影修復秘辛，影迷們千萬不要錯過。

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