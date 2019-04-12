台灣進入高齡化社會，長輩們多互動，可延緩身心老化。竹山鎮下坪里社區活動中心，平日上午總是熱鬧滾滾，長輩們齊聚找到同儕互動的樂趣；96歲的紀姓阿嬤表示，和大家一起唱歌、手舞足蹈，不知不覺上午就過去了，比起獨自待在家裡看電視，還更有趣味。

東華醫院失智社區服務據點，安排認知促進、懷舊、藝術、運動團康等課程，長輩每周5天上午學習團體活動，增進肌耐力也延緩身心老化；課程內容如製作古早童玩，讓長輩講述以前玩童玩的事等，透過聯想、懷舊和團體交流，促進認知功能和邏輯思考能力。

東華醫院副院長林郁表示，衛福部推估台灣65歲以上老人，有輕微認知障礙者約62萬6026人，占高齡總人口數的18.23％，罹患失智症26萬9725人，占7.86％（其中極輕度失智症有10萬9706人。神經科醫師林裕欽說，民眾應留意家中長者的身心狀況，越早發現和診斷，接受認知促進等課程，有助延緩失智與生理退化。

(中時 )