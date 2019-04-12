晶華國際酒店集團（2707）攜手北美地產開發商Cottonwood Management，位於海港城的波士頓麗晶海景豪邸「Echelon Seaport」已完成規畫、至明年陸續完工交屋，並委託大師房屋對外銷售。晶華藉此除可認列技術顧問費用收益，並可增加麗晶（Regent）品牌在北美地區的能見度。

晶華董事長潘思亮看好北美房市商機，認為出身地產背景的美國總統川普，諸多政策利多有助全球資金回流美國。同時，美國就學仍為屈指一數的首選，波士頓學府多、選擇多元，教育求學的剛性需求強，認為是個值得投資的合適地區。

晶華去年策略結盟洲際酒店集團（IHG），將子公司RHW釋股51％給IHG，成為雙方合資公司，由IHG負責麗晶品牌的海外市場經營開發。此案是麗晶品牌首度在北美推出的豪宅合作案，也是睽違10多年後重返北美市場。

波士頓麗晶海景豪邸位於波士頓最具發展性的Echelon Seaport海灣區133及135大道，占地近5千坪、由3棟大樓構成，規畫超過3000坪的高端精品中庭、1405坪的公共設施，其中由麗晶酒店集團服務的2棟大樓，提供套房、3房與頂層複式公寓對外銷售。

波士頓麗晶海景豪邸由打造多處國際地標的重量級團隊KPF建築事務所，攜手洲際酒店集團御用室內設計Jeffrey Beers International合力打造建築，由英國私人俱樂部Quintessentially（精英會）負責禮賓接待，晶華協助精英會提供豪宅服務相關培訓。

大師房屋國際事業部副總經理蔡詠綸表示，位於133大道的首期大樓預計11月完工，目前255戶已銷售5成。至於135大道的二期大樓設有192戶，目前僅開放VIP預約，預計明年1月完工。

展望後市，麗晶擁有的豪邸複合式酒店物業，尚有黑山港、富國島、雅加達3處，黑山港三期150戶正對外銷售，與越南BIM集團合作的富國島麗晶200戶Villa已完銷，擁有200間客房的酒店最快今年底完工、明年初開業。與KG Global合作的雅加達麗晶酒店則預計2020年開業。

酒店方面，潘思亮表示，三重捷絲旅預計5月開幕，並持續評估布局中國大陸及日本市場。此外，高雄一直有合作案洽談，仍在審慎評估中。考量集團已有晶英行館（Silks Club）及2家捷絲旅，潘思亮認為未來若有新案，較有可能以高階的麗晶、晶英品牌進駐。

(時報資訊)