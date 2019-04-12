《年代》民調中心今（12）日發布最新民調顯示，基隆市長林右昌施政表現有超過7成1的市民感到滿意。（基隆市政府提供）

《年代》民調中心今（12）日發布最新民調顯示，基隆市長林右昌施政表現有超過7成1的市民感到滿意。林右昌表示，過去4年，他們把不可能變成可能，下4四年，將把握機會加速拼建設，讓基隆的改變成為基隆人的光榮與驕傲。

根據民調顯示，林右昌在施政表現上有高達71.19％的民眾感到滿意，其中18.61％非常滿意、52.58％還算滿意，即便是泛藍的民眾也有高達63.85％感到滿意。

民調指出，在整體施政上，有71.87％市民認為基隆有進步，其中32.03％進步很多、39.84％有點進步；在交通方面，超過半數的50.25％民眾認為，比林右昌上任前進步；觀光方面，則有66.61％的民眾認為比以前進步；各項民調數字都刷新林右昌執政以來的新高紀錄。

林右昌說，因為是連任，重大建設包括基隆輕軌捷運、基隆市港再生標竿計畫、北五堵研發新鎮計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫等案都依期程按部就班執行規畫中，最近大家也看到基隆港務大樓正在大整建，今年11月底前要完工。

他還說，成功國小周邊環境完成改造，解決長年以來的攤販、髒亂問題；地方期待10多年的中和路拓寬工程，11日也完工通車，為民眾解決難題，這些看得見、摸得到的成果，都讓民眾大大有感。

林右昌說，市政建設不能投機取巧，只能紮紮實實地一步步推動，沒有捷徑，感謝市民的肯定與支持，這將會給市長更多的信心與動力。我們好還要更好，要繼續加油。

林右昌第2任就職百日民調，是由年代民調中心於10、11日，針對基隆市年滿20歲以上的民眾所做的調查，共電話訪問了1074位基隆市民，信心水準95％、抽樣誤差範圍在正負3％以內。

(中時 )