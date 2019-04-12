Ella全家人出動。(翻攝臉書)

Ella為兒子打造恐龍生日趴。(翻攝臉書)

勁寶看到恐龍超開心。(翻攝臉書)

陳嘉樺(Ella)和經紀人老公賴斯翔的兒子「勁寶」今天歡慶2歲生日，她精心替最近愛上恐龍的兒子打造了一個「恐龍生日趴」，滿滿的恐龍元素，連兩位乾媽Selina、Hebe也都現身合體替勁寶慶生。

Ella說原本喜歡鯊魚的兒子，最近轉性愛上恐龍，生日趴以綠色為主基調，除了佈置綠色的恐龍氣球，還打造一個勁寶騎在迅猛龍身上的大型立牌，並安排綠色恐龍人偶和勁寶互動，只見他玩得眉開眼笑，甚至和恐龍布偶玩起親親，連蛋糕上都有兩隻金色的恐龍，而Ella的爸媽、姊姊、Ella愛犬布丁也都現身一起慶祝。

Ella也感性的說，看著兒子這兩年來學會說話、唱歌、跑跳，「會緊緊的擁抱我們，會給假裝暈倒的媽媽一個魔法親吻

會倒數10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0，還會從1數到12，然後跳35、26，會說A B C D E F G，也會唱A B C D E F G...會跟我們說晚安，會記得每個家中成員的名字，會對手機喊：請問請問 （他在跟Siri對話），會自己喝湯，會自己脫褲子，會發自內心的開懷大笑，爸爸媽媽真的好愛你。」也盼未來每年生日都能陪著兒子一起度過，但又不忘打趣說：「屁啦！大概16歲以後就不想跟我們過了。」

對此，賴斯翔則回應：「這次勁寶的慶生趴本來是打算簡單的在家跟家人姐妹聚一聚，但Ella弄一弄，不知不覺就搞大了！因為勁寶最近非常喜歡恐龍，所以就用了恐龍當主題，去找了我們常去的親子寵物餐廳，大概一個月前先確定姐妹的時間，在幾天前提早慶祝。」至於乾媽們是否有送上禮物，賴斯翔則表示：「我們請朋友們不送禮。」

(中時 )