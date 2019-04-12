新化林場面積廣達90公頃，擁有大片的桃花心木森林，是台南知名賞螢地點之一。（劉秀芬翻攝）

台南賞螢季開跑，位於新化區的新化林場，是最靠近台南市區的平地賞螢地點，不必長途跋涉舟車勞頓，且步道平緩安全，非常適合親子賞螢。新化林場即日起每周五、六、日也特別推出「夜間觀察賞螢」導覽，邀大家來賞螢、聆聽蟲鳴蛙啼、探索夜間森林。

新化林場隸屬中興大學，面積廣達90公頃，擁有台灣最大的桃花心木森林，植物與動物生態豐富，為台南知名賞螢地點之一，已連續舉辦夜間賞螢導覽多年，廣受民眾歡迎。

新化林場的螢火蟲種類以黑翅螢、條背螢、黃緣螢3種為主，以黃緣螢居多，集中在溼地保護區內。新化林場場長吳佾鴻表示，因為暖冬的關係，螢火蟲提早大爆發，出現日期與數量比往年早又多。

新化林場的螢火蟲季導覽活動於4月12日至5月11日的每周五、六、日舉辦，每場限120人，周一、二、三、四賞螢以團體（30人）預約為主，賞螢活動採網路報名預約制，費用含門票、夜間導覽，並贈送新化林場紀念品一份。

吳佾鴻說，園區現在桃花心木正在落葉長新芽，非常漂亮，建議想賞螢的民眾可考慮先來個輕旅行兼登山運動，也可到園區內學生實習館喝咖啡。此外，因賞螢活動為夜間觀察，建議4歲以下幼童請勿報名參加，若有幼童參與夜間觀察，請家長自行約束幼童必注意其安全，避免影響其他遊客。

(中時 )