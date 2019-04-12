新竹縣第10屆立委選舉，竹北市行政區被一分為二，與縣選委會召開公聽會決議的選區劃分不同，地方盛傳可能對綠營候選人較有利。縣選委會指出，竹縣立委選區劃分，是行政院長和立法院長協調的結果，是否有政治算計？不知道！

中選會公告新竹縣下屆立委選區劃分，第一選區為竹北市尚義、崇義、大義、大眉、新港、白地、麻園、聯興、新庄、溪州、新國、新社等12個里，亦即以中華路以西的竹北西區，加新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉，第二選區為竹北東區的19個里，加竹東鎮等6個鄉鎮市。

縣選委會指出，縣選委會基於行政區域、地理歷史及交通動線完整的理由，擬定將竹北、新豐及湖口為第一選舉，竹東等10個鄉鎮生活圈一致，劃為第二選區，去年為此召開公聽會，地方各界都認適合，並做成決議送中央。

但立委選區公布，竹北市被一分為二，地方盛傳選區如此劃分，對民進黨較有利，並繪聲繪影稱有人在幕後操控，但地方綠營入士都說，不可能！

「一個行政區劃為二個選區是全國首見！」縣選委會人員指出，立委選區劃分是行政院長和立法院長討論的結果，是否有政治算計，無從知曉，但地方耗費人力物力開公聽會，決議又不被採納，還不如不開公聽會。

國民黨新竹縣黨部代理主委洪文彬說，一選區20歲以上人口有20萬5千餘人，二選區為21萬1千餘人，若以人口數考量，選區如此畫分應該是合理。不過，黨部做過分析，1選區藍軍的得票數，比二選區少2.5％，相對民進黨比較有勝選的機會。

(中時 )