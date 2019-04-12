「跟著蝴蝶去旅行暨客家桐花祭」記者會，參與來賓與演出團體興奮合照、炒熱氣氛。（沈揮勝攝）

日月潭地區的油桐花已陸續綻開。（沈揮勝攝）

合辦單位協力行銷。（沈揮勝攝）

太鼓演出精彩。（沈揮勝攝）

曼暉舞蹈吸睛。（沈揮勝攝）

學童與桐花，營造詩畫般的浪漫。（沈揮勝攝）

產業行銷。（沈揮勝攝）

在地文化產業。（沈揮勝攝）

大日月潭地區擁豐富生物多樣性，尤其鱗翅目昆蟲之多，博得「蝴蝶王國」美稱。日管處與潭區所在地魚池鄉公所、埔里鎮公所和客委會、水保局聯合規畫「跟著蝴蝶去旅行暨客家桐花祭」，12日邀約旅遊業者和媒體合辦記者會，結合桐花與蝴蝶，向都會區遊客招手。

「跟著蝴蝶去旅行暨客家桐花祭」表定21日在牛耳藝術渡假村、27日在小埔社客家文化園區盛大活動，12日先辦暖身記者會、13日預期有超重量級神祕嘉賓主持開幕。

暖身活動由日月潭國家風景區管理處副處長郭振陵、魚池鄉長劉啟帆、埔里鎮長廖志城與水保局南投分局分局長陳榮俊共同主持，國有財產署署長曾國基共襄盛舉。在地優質團體曼暉舞蹈團演出吸睛，埔里溪南國小太鼓震撼全場。

郭振陵表示，日管處為配合地方創生元年推廣在地文化，與上述單位合辦「2019小鎮漫遊＋跟著蝴蝶去旅行暨客家桐花祭活動」，期能透過各機關不同主題套裝行程，整合節慶式行銷，善用大埔里地區生態資源和客庄人文、感動體驗、產業特色，轉化為觀光效益。

廖志城、劉啟帆則說，活動時有在地廣興紙寮業者現場指導桐花手工紙製作，以及客語闖關、環保酵素DIY、紙竹桐樂提燈罩等各項農村特色體驗，更有在地的文創業者擺攤，適合親子們在假日出遊體驗。期盼透過旅遊業者包裝行程，共享桐花與螢、蝶共舞之美。

(中時 )