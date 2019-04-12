林憶蓮（Sandy）新專輯《0》12日推出限量黑膠，回歸最高聽覺體驗，供樂迷珍藏；此外，她新歌〈魅惑〉MV也於昨天無預警首播，是導演比爾賈送給Sandy的驚喜禮物，比爾賈將之前合作「PRANAVA造樂者」演唱會的概念影片，沒能完整呈現的畫面與新歌MV結合，送給Sandy。

Sandy去年底發片當時，她的經紀人陳鎮川透露有意邀Sandy來台辦新歌音樂會，陳鎮川昨表示「目前完全沒有開唱計劃」，這次與比爾賈合作一拍即合，陳鎮川說：「Sandy和導演非常欣常彼此，第一次看到這支MV是農曆新年左右，她說是她收過最好的新年禮物。」至於Sandy今年工作規劃？陳鎮川透露近期有節目邀約，團隊討論後覺得都沒有很適合Sandy，目前暫無計劃。

相隔6年發片，林憶蓮以「歸零」概念，表達自己反璞歸真，〈魅惑〉毋須看歌詞，光聽音樂就彷彿看到那層鮮豔的紗，五官總在靠近時才能辨明，像帶著魔力的一本書，從第一個字開始就被迷上了，氣氛絕美。

(中時 )