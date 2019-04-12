元大金控12日公告第8屆董事提名，共計9席，包括5席一般董事，分別為申鼎籛、馬維辰、陳忠源、江朝國、宋耀明；獨立董事有4席，分別為薛明玲、葉銀華、徐光曦、周行一。其中，現任元大金董事長王榮周以任滿兩屆，為落實公司治理，婉拒提名，確定將卸任董事長。

據悉，王榮周接下來將轉任為最高顧問，而新任董事長以日前兼掌元大證券董事長職務的元大金總經理申鼎籛，升任金控董事長並繼續兼任證券董事長，金控總經理則由之前甫接掌元大金執行副總的新發言人翁健升任的董總搭配，呼聲最高。

這次提名由元大金新成立的「提名委員會」完成，總席次由原先13席縮減為9席，獨董席次不變，使獨董比重由31％提高到近45％，並自願提前設置自然人專業董事，彰顯對公司治理的重視。

元大金原設董事席次共13席，包括獨立董事4席，這次董事改選後總席次縮減至9席，獨立董事維持4席不變。自願提前設置自然人專業董事，也是元大金控這次董事提名的目標。元大金這次提名自願規劃4席自然人專業董事，包括申鼎籛、馬維辰2席一般董事、葉銀華、徐光曦2席獨立董事。

這次董事提名前，王榮周以任滿兩屆，為落實公司治理，婉拒提名，王榮周自2013年11月5日就任以來，迄今超過5年，協助元大金的資產規模大幅成長，由當年的0.87兆元提升至2018年底的2.29 兆元；獲利表現更是屢創新高，排除無形資產減損因素，2018年底實質獲利能力已突破200億元，為2013年的翻倍，股東權益報酬率為金融海嘯後新紀錄。

(工商 )