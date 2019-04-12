星宇航空預計於2020年初啟航，旅客詢問度高的會員方案，星宇宣布公開徵件，邀請旅客為「會員方案」及「卡級名稱」命名，4月16日上午10時至25日晚間11時59分接受投稿，獲選者將成為星宇航空之首位旅客，受邀搭乘首航航班，並參與首航儀式及各項活動。

星宇航空表示，民眾到官方網站（www.starlux-airlines.com）命名方案活動頁面，填入個人資料、會員方案及四種卡級名稱（須以全英文呈現），註明命名理念，即可完成投稿。

星宇航空透露，本次募集的會員方案及卡級系列名稱，除要符合星宇航空的企業精神與理念外，更期望能傳達出對飛行的嚮往包括無垠的宇宙，不單侷限於大氣層內，具有星際、未來感為佳，獲選名稱預計於5月9日公布於官方粉絲團。

航空公司會員方案，星宇規劃分為4個等級，享有不同的會員優惠權益，相關細節預計在第四季公開，接受會員註冊申請。

(中時 )